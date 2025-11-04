Мир
07:44, 4 ноября 2025Мир

За ночь средства ПВО уничтожили 85 дронов над российскими регионами

Марина Совина
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские военные в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в Telegram-канале сообщило Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:30 мск 3 ноября до 7:00 мск 4 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 БПЛА самолетного типа», — уточнили в ведомстве.

Из них 40 были ликвидированы над территорией Воронежской области, 20 — над Нижегородской областью, 10 — над Белгородской, 6 — над Курской, 4 — над Липецкой, 2 — над Волгоградской областями. Еще два дрона уничтожили над территорией Башкортостана и один — над Саратовской областью.

Ранее Минобороны отчиталось о перехвате 26 дронов за три часа.

