Над регионами России за три часа сбили почти 30 беспилотников

Минобороны отчиталось об уничтожении 26 беспилотников за три часа
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз в течение трех часов пытались атаковать регионы России. Минобороны сообщило, что было сбито почти 30 украинских беспилотников.

Уточняется, что атаки были зафиксированы в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени. В небе над Волгоградской областью уничтожили 13 дронов. Еще семь беспилотников сбили над территорией Ростовской области. По три аппарата ликвидировано над Белгородской и Воронежской областями. Уточняется, что все беспилотники были самолетного типа.

Ранее стало известно, что в результате атаки ВСУ загорелась электроподстанция в Волгоградской области.

