Из-за атаки ВСУ в российском регионе загорелась электроподстанция

Бочаров: В Волгоградской области из-за атаки ВСУ загорелась электроподстанция

Волгоградская область подверглась атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). В результате возник пожар на электроподстанции «Фроловская». Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, его слова приводит администрация в Telegram-канале.

«На площадке электрической подстанции "Фроловская" зафиксировано возгорание в результате падения обломков БПЛА. Все необходимые для ликвидации последствий силы и средства направлены на объект», — говорится в сообщении.

Уточняется, что никто не пострадал. Средства противовоздушной обороны продолжают отражать атаку ВСУ.

Ранее ВСУ ударили по подстанции в Курской области, из-за чего в Рыльске пропал свет.