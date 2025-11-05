Популярная телеведущая прошлась по улице без штанов

Английская телеведущая Оливия Эттвуд прошлась в откровенном образе

Популярная английская телеведущая и модель Оливия Эттвуд прошлась по улице в откровенном образе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 34-летнюю звезду на прогулке в Нью-Йорке. Для выхода в свет она выбрала наряд цвета бургунди, состоящий из прозрачной блузы и ультракоротких шортов.

В то же время она продемонстрировала стройные ноги в капроновых колготках, отказавшись от штанов, и надела черный кружевной бюстгальтер. Знаменитость завершила образ туфлями на каблуках Christian Louboutin и сумкой Chanel.

Ее представитель рассказал, что Эттвуд направлялась на ежегодную вечеринку модели Хайди Клум.

В августе длина юбки популярной телеведущей смутила фанатов. Оливия Эттвуд предстала перед камерой в полосатом джемпере, белой ультракороткой юбке и желтых туфлях с черными носами.