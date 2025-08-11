Ценности
Длина юбки популярной телеведущей смутила фанатов

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @olivia_attwood

Популярная английская телеведущая и модель Оливия Эттвуд опубликовала новое видео и смутила фанатов. Соответствующие пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя ведущая предстала перед камерой в полосатом джемпере, белой ультракороткой юбке и желтых туфлях с черными носами. Кроме того, она подобрала к наряду небольшую кожаную сумку люксового бренда Chanel, украшенную жемчугом и золотистой цепью.

Поклонники заметили, что во время съемки мини-юбка частично оголила ягодицы телезвезды. По их мнению, данный предмет гардероба совершенно неуместен для публичных появлений на улице. «Слишком неподходящая юбка», «Мне нравится твой костюм, но юбка очень короткая», «В следующий раз оденься соответствующе», «Хороший наряд, но из-под него видны твои трусы», «Отчаянно ищешь внимания», — писали пользователи сети.

В июле сообщалось, что американская кантри-певица Миранда Ламберт оконфузилась на сцене из-за наряда.

