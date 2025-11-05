Экономика
Российский проект АЭС в ЕС получил разрешение на строительство

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Проект атомной электростанции (АЭС) «Пакш-2» получил от венгерских властей разрешение на начало строительства. Об этом сообщили в «Росатоме», их заявление приводит РИА Новости.

«Ведомство по атомной энергии Венгрии выдало разрешения, позволяющие начать заливку первого бетона в фундамент энергоблока № 5 АЭС "Пакш", а также возведение зданий ядерного острова», — рассказали в госкорпорации.

Работы планируется начать в феврале 2026 года. Отмечается, что эта АЭС станет первым российским проектом на территории Европейского союза (ЕС).

В июне глава МИД Венгрии Петер Сийярто рассказал о снятии администрацией президента США Дональда Трампа с России части санкций, связанных со строительством АЭС «Пакш-2».

