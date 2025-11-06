Наука и техника
12:09, 6 ноября 2025Наука и техника

Названо преимущество штурмующего мировые рынки китайского ЗРК

MWM: Китайский ЗРК HQ-9B выбирают из-за совместимости с российскими комплексами
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Sheng Jiapeng / China News Service / VCG / Getty Images

Китайский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) дальнего действия HQ-9B, который активно экспортируют, выбирают из-за совместимости с российскими аналогами. Преимущества штурмующей мировые рынки системы назвало издание Military Watch Magazine (MWM).

Журнал обратил внимание на недавнее фото, демонстрирующее машину из состава ЗРК HQ-9B на улицах Азербайджана. Это может говорить о том, что Баку — очередной заказчик системы. Автор напомнил, что HQ-9B уже приобрели в ряде стран, включая Узбекистан, Туркменистан, Алжир и Египет.

«Совместимость китайских ЗРК с системами российского и советского производства считается ведущим фактором привлекательности HQ-9B в государствах бывшего Советского Союза», — говорится в материале.

Базовый HQ-9 разработали на основе российской системы С-300. В состав комплекса входят пусковые установки с зенитными ракетами, радиолокатор подсвета и наведения, радиолокационная станция для обнаружения низколетящих целей и вспомогательные машины. Считается, что максимальная дальность поражения HQ-9B составляет 250 километров.

В октябре в Китае заметили прототип модернизированного учебно-тренировочного самолета (УТС) «Цзяолянь-10». УТС получил узлы для крепления ракет класса «воздух-воздух».

