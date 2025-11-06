Раскрыт исполнитель главной роли в третьем сезоне «Фишера»

Александр Петров исполнит главную роль в третьем сезоне «Фишера»

Актер Александр Петров исполнит главную роль в третьем сезоне сериала «Фишер», получившем название «После Фишера. Инквизитор». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Wink.

Артист сыграет следователя Терехова, который берется за расследование дела из нераскрытой серии преступлений барнаульского маньяка. Известно, что роли в проекте также исполнят Юлия Снигирь и Полина Гухман.

Петров отметил, что всегда любил детективные сериалы и горд стать частью проекта. «Конечно, это накладывает определенную ответственность, которой я никогда не боялся. Наоборот, чем ее больше, тем мне интереснее», — добавил он.

