Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:23, 29 октября 2025Культура

Петров трогательно обратился к покойному Роману Попову

Актер Александр Петров назвал Романа Попова смелым и талантливым человеком
Ольга Коровина

Фото: Andrey Titov / Business Online / Globallookpress.com

Российский актер Александр Петров назвал своего коллегу по сериалу «Полицейский с Рублевки» Романа Попова смелым и талантливым человеком. Пост, посвященный артисту, он разместил в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Петров подчеркнул, что Попов был легким и светлым человеком, который всегда был готов к съемкам, с любовью и искренностью относился к своим коллегам. Он отметил, что с актером было «кайфово играть каждую сцену».

«Сложно использовать это слово "был". Ты всегда останешься в нашей памяти как очень добрый, очень смелый, очень талантливый человек!» — написал Петров.

О кончине 40-летнего Романа Попова на фоне рецидива рака мозга стало известно во вторник, 28 октября. Известно, что актер впервые столкнулся с онкологическим диагнозом в 2018 году, спустя год ему удалось достичь ремиссии. В 2025 году болезнь вернулась с осложнениями.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Варшава сообщила о перехвате российского самолета-разведчика. Он летел над Балтикой и не нарушал воздушное пространство Польши

    Россиянам дали совет по подготовке квартиры к суточной аренде

    На стеле Красноармейска заметили российский флаг

    Матвиенко поздравила с днем рождения «работающую с утра до ночи» Набиуллину

    Набиуллина подсчитала россиян с самозапретом на кредиты

    План Китая по потоплению авианосца США описали одним словом

    Лукашенко созвонился с главой Казахстана

    Петров трогательно обратился к покойному Роману Попову

    45-летняя Анна Семенович раскрыла секрет молодости на видео в купальнике

    Трамп признался в любви премьеру Индии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости