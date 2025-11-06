Трамп усомнился в начале войны с Венесуэлой

Президент США Дональд Трамп усомнился насчет начала боевых действий в Венесуэле. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Администрация [президента США] все еще решает, отстранять ли президента Венесуэлы Николаса Мадуро от власти или добиваться от него уступок», — пишет газета.

При этом, как указывают высокопоставленные источники издания, Трамп опасается, что «удары могут не заставить самодержца уйти в отставку».

Ранее газета The New York Times написала, что администрация Трампа рассматривает три возможных сценария военной операции против Венесуэлы, чтобы добиться отстранения от власти Мадуро.