10:41, 6 ноября 2025

Трамп усомнился в начале войны с Венесуэлой

WSJ: Трамп усомнился насчет начала боевых действий в Венесуэле
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп усомнился насчет начала боевых действий в Венесуэле. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Администрация [президента США] все еще решает, отстранять ли президента Венесуэлы Николаса Мадуро от власти или добиваться от него уступок», — пишет газета.

При этом, как указывают высокопоставленные источники издания, Трамп опасается, что «удары могут не заставить самодержца уйти в отставку».

Ранее газета The New York Times написала, что администрация Трампа рассматривает три возможных сценария военной операции против Венесуэлы, чтобы добиться отстранения от власти Мадуро.

