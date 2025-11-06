Бывший СССР
00:50, 6 ноября 2025Бывший СССР

Выживший после ракетного удара по построению ВСУ боец заявил о халатности командования

«Суспильне»: Командиры 35-й бригады морпехов ВСУ проигнорировали сигнал тревоги
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Командиры 35-й бригады морпехов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая подверглась ракетному удару на построении в Днепропетровской области 1 ноября, проигнорировали сигнал тревоги и не прервали мероприятие. В халатности командование обвинил один из выживших военнослужащих, который присутствовал на построении, его слова приводятся в материале телеканала «Суспильне».

«Это просто халатность командования. Потому что тревога уже была. И нужно было, чтобы в районе десяти километров все оттуда уехали», — заявил украинский военный.

1 ноября бойцы собрались в честь годовщины создания 35-го батальона морской пехоты, планировалось торжественное награждение. По словам военного 35-го батальона, ВС России атаковали через 15 минут после того, как должно было начаться мероприятие.

Ранее боец заявил, что 35-ю бригаду морпехов ВСУ предал кто-то из своих. В результате потери украинской стороны составили не менее 56 военнослужащих.

    Все новости