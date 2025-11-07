Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:28, 7 ноября 2025Экономика

Москвичам спрогнозировали начало снежной поры

Синоптик Позднякова: Снежная пора в Москве начнется 16-18 ноября
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Снегом столицу заметет во второй половине ноября. Своим прогнозом с изданием «Вечерняя Москва» поделилась ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В ближайшие выходные, 8-9 ноября, температура в мегаполисе будет превышать климатическую норму на 7 градусов, уверяет синоптик. В субботу атмосферное давление будет повышенным и достигнет 750 миллиметров ртутного столба, но уже в воскресенье незначительно снизится. Погода будет облачной с прояснениями, столбики термометров будут держаться около отметки в плюс 6-8 градусов в Москве и плюс 5-10 градусов по области.

Меняться погодная обстановка начнет со следующей недели. Во вторник, 11 ноября, температура в столичном регионе упадет до минус 2 — плюс 3 градусов ночью, в дневные часы показатель будет варьироваться от нуля до 5 градусов тепла. Несмотря на такое похолодание, снега, однако, пока не предвидится. Снежная пора в столице, по словам Поздняковой, начнется только, когда ноябрь перевалит за половину, примерно 16-18 ноября.

Текущее потепление в Москве и Подмосковье метеорологи называют сильнейшей аномалией. Нынешние показатели температуры специалисты считают более характерными для начала октября или апреля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Дубае расчленили российского криптобизнесмена, который называл себя другом Дурова. В убийстве замешаны петербуржцы

    На российском рынке жилья заметили тревожный тренд

    В поведении Трампа заметили странности

    Возможности россиян взять ипотеку в 2026 году оценили

    Российская пятиклассница выпала из окна 16-го этажа

    Выпуск стали в России рухнул

    В РСТ оценили влияние новых визовых ограничений Европы на россиян

    В руководстве Генпрокуратуры России начались кадровые перестановки

    В Европе раскрыли последствия запрета на мультивизы для уже получивших шенген россиян

    Найден скрытый «пусковой механизм» рака легких

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости