Москвичам спрогнозировали начало снежной поры

Синоптик Позднякова: Снежная пора в Москве начнется 16-18 ноября

Снегом столицу заметет во второй половине ноября. Своим прогнозом с изданием «Вечерняя Москва» поделилась ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

В ближайшие выходные, 8-9 ноября, температура в мегаполисе будет превышать климатическую норму на 7 градусов, уверяет синоптик. В субботу атмосферное давление будет повышенным и достигнет 750 миллиметров ртутного столба, но уже в воскресенье незначительно снизится. Погода будет облачной с прояснениями, столбики термометров будут держаться около отметки в плюс 6-8 градусов в Москве и плюс 5-10 градусов по области.

Меняться погодная обстановка начнет со следующей недели. Во вторник, 11 ноября, температура в столичном регионе упадет до минус 2 — плюс 3 градусов ночью, в дневные часы показатель будет варьироваться от нуля до 5 градусов тепла. Несмотря на такое похолодание, снега, однако, пока не предвидится. Снежная пора в столице, по словам Поздняковой, начнется только, когда ноябрь перевалит за половину, примерно 16-18 ноября.

Текущее потепление в Москве и Подмосковье метеорологи называют сильнейшей аномалией. Нынешние показатели температуры специалисты считают более характерными для начала октября или апреля.