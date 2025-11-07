Забота о себе
10:32, 7 ноября 2025Забота о себе

Врач назвал самый вредный и при этом популярный вариант завтрака

Эндокринолог Кузнецов назвал яичницу с беконом на масле самым вредным завтраком
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Oksana Mizina / Shutterstock / Fotodom

Эндокринолог Максим Кузнецов заявил, что один из наиболее популярных вариантов завтрака является самым вредным для здоровья. Об этом он рассказал россиянам на своем YouTube-канале.

Самым вредным вариантом первого приема пищи Кузнецов назвал тот, в котором присутствуют три-четыре источника жиров. В качестве примера он привел яичницу с беконом или другими мясными изделиями, поджаренными на масле.

«Это просто тарелка жира», — подчеркнул доктор. По его словам, такой завтрак приводит к повышению уровня холестерина в крови и увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Утренний прием пищи должен состоять только из одного источника жиров, а также овощей, которые можно сопроводить черным хлебом, заключил врач.

Ранее диетолог Эльвира Белева предупредила, что некоторые продукты вызывают отеки. Так, она призвала при наличии этой проблемы исключить из рациона сыры.

