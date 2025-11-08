Бывший СССР
На Украине перестало работать метро

Мэр Харькова Терехов сообщил о приостановке работы метро и электротранспорта
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

В Харькове на Украине приостановили работу метро и наземного электротранспорта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Метро работает в режиме укрытия. Наземный электротранспорт заменен автобусными маршрутами», — говорится в сообщении.

Терехов уточнил, что причина изменений в работе общественного транспорта заключается в ощутимом дефиците электроэнергии. «Укрэнерго» вынуждено вводить аварийные отключения.

В ночь на субботу, 8 ноября, Украина подверглась массированной ракетной атаке. Россия запустила рекордное количество гиперзвуковых «Кинжалов». По данным Telegram-канала «Военная хроника», по военным объектам на Украине, предположительно, нанесен самый масштабный с начала спецоперации удар «Кинжалами».

