Россия запустила по Украине рекордное количество гиперзвуковых «Кинжалов». Что стало целью массированного удара?

ВС РФ запустили по Украине рекордное количество гиперзвуковых «Кинжалов»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

По военным объектам на Украине, предположительно, нанесен самый масштабный с начала спецоперации удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника» («ВХ»).

После пуска в Киеве прозвучали взрывы. Украинский блогер Анатолий Шарий сообщил о перебоях в столице с подачей электроэнергии. «Задействованы экстренные отключения», — добавил он.

Позднее стало известно, что целями удара стали военный аэродром Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Василькове (Киевская область), аэродром «Антонов» в Гостомеле (Киевская область). Кроме того, были поражены Змиевская, Приднепровская и Таврическая теплоэлектростанции (ТЭС), а также Кременчугская гидроэлектростанция (ГЭС).

На момент написания материала продолжается массированный налет на тыловые объекты противника. Telegram-канал «Два майора» выяснил, что в Бельском районе Полтавской области, вероятно, крылатые ракеты ударили по газовой инфраструктуре.

ВС РФ нацелились на транспортную и энергетическую инфраструктуру Украины

В начале ноября Вооруженные силы (ВС) России уничтожили одну из крупнейших ТЭС на Украине. Речь идет о Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области. Военный корреспондент Евгений Поддубный рассказал, что в результате было ограничено электроснабжение на всей территории, которую контролирует Киев.

На фоне постоянных ударов по энергетике Украины в большинстве регионов республики были введены аварийные отключения электроэнергии. В Укрэнерго сообщали, что самая сложная ситуация с электроснабжением сложилась в столичном регионе, а также в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях на северо-востоке Украины. А в Киеве дважды в октябре — 14 и 30 числа — происходил блэкаут.

Кроме того, целями для ударов стала железнодорожная инфраструктура Украины. Замглавы наблюдательного совета компании «Укрзализныця» Сергей Лещенко ранее сообщил, что «Украинская железная дорога» потеряла почти половину грузовых перевозок и может прекратить работу.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин объяснил, что после новых санкций Евросоюза (ЕС) в отношении Москвы армии РФ нет смысла больше сохранять от ударов украинскую железную дорогу. «Теперь мы наносим по ней удары для того, чтобы прекратить или резко сократить поставки западного вооружения на линии соприкосновения», — заявил эксперт.

