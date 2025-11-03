На Украине уничтожена одна из крупнейших ТЭС в республике

Поддубный: ВС России уничтожили Бурштынскую ТЭС, одну из крупнейших на Украине

ВС России уничтожили одну из крупнейших тепловых электростанций (ТЭС) на Украине. Речь идет о Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, об этом рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный на телеканале «Россия-1».

«Электроснабжение ограничено на всей территории, которую контролирует киевский режим», — уточнил военкор.

По его словам, российские войска продолжают атаки напредприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также складам боепитаия, военным базам, аэродромам и железнодорожной инфраструктуре.

Поддубный подчеркнул, что противник признает неспособность своих систем противоракетной и противовоздушной обороны справиться с ударами ВС РФ, интенсивность которых растет от атаки к атаке.

Ранее появились кадры последствий ударов «Гераней» по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины.