На Украине уничтожена одна из крупнейших ТЭС в республике

Поддубный: ВС России уничтожили Бурштынскую ТЭС, одну из крупнейших на Украине
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Lantyukhov Sergey / Global Look Press

ВС России уничтожили одну из крупнейших тепловых электростанций (ТЭС) на Украине. Речь идет о Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области, об этом рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный на телеканале «Россия-1».

«Электроснабжение ограничено на всей территории, которую контролирует киевский режим», — уточнил военкор.

По его словам, российские войска продолжают атаки напредприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также складам боепитаия, военным базам, аэродромам и железнодорожной инфраструктуре.

Поддубный подчеркнул, что противник признает неспособность своих систем противоракетной и противовоздушной обороны справиться с ударами ВС РФ, интенсивность которых растет от атаки к атаке.

Ранее появились кадры последствий ударов «Гераней» по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины.

