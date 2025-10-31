Бывший СССР
Опубликованы кадры последствий ударов «Гераней» по украинской ТЭС

Опубликованы кадры последствий ударов «Гераней» по Ладыжинской ТЭС на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В сети появились кадры последствий ударов дронов-камикадзе «Герань-2 по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. Видеозапись опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Ранее российские войска провели массированную атаку беспилотниками по Сумам. По данным Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», под удар попала инфраструктура. Также взрывы слышны были в Запорожье, Днепропетровске и Ивано-Франковщине. ВС России атаковали цели дронами-камикадзе «Герань-2». Также воздушно-космические силы России ударили дальнобойными управляемыми бомбами.

До этого в Белгороде из-за атак Вооруженных сил Украины была приостановлена работа нескольких торговых центров.

