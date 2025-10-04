В столице российского региона остановили работу торговых центров из-за атак БПЛА

Гладков: В Белгороде из-за атак БПЛА приостановили работу ТЦ «Сити Молл» и «РИО»

В Белгороде из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) приостановлена работа нескольких торговых центров (ТЦ). Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

«В связи с атаками БПЛА до конца дня временно приостанавливаем работу торговых центров "Сити Молл", "МегаГринн", "РИО", а также открытой части "Центрального рынка" и возле магазина "1000 мелочей"», — написал глава области.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ совершили массированный удар беспилотниками по Белгороду и Белгородскому району. По его словам, предварительно, пострадавших нет.

Перед этим в Минобороны России раскрыли, что ВСУ атаковали территорию России почти тремя десятками беспилотных летательных аппаратов. Все они были уничтожены системой противовоздушной обороны над Белгородской областью.