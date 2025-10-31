Украинский город попал под массированной атакой дронов

RusVesna: ВС России провели массированную атаку дронами «Герань-2» по Сумам

Российские войска провели массированную атаку беспилотниками по Сумам. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

Отмечается, что удары попали по инфраструктуре. Также слышны взрывы в Запорожье, Днепропетровске и Ивано-Франковщине.

ВС России атакуют цели дронами-камикадзе «Герань-2». Также воздушно-космические силы (ВКС) России совершают удары дальнобойными управляемыми бомбами.

28 октября дроны «Герань-2» нанесли удар по цели в Чернигове. Сообщалось о перебоях с интернетом и связью. Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска нанесли удар по танковому полигону ВСУ под Черниговом. Также была поражена машинно-технологическая станция, где производился ремонт военной техники.