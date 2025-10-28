Удар «Гераней» по Чернигову попал на видео

Дроны-камикадзе «Герань-2» нанесли удар по Чернигову, в городе начался пожар

Дроны-камикадзе «Герань-2» нанесли удар по цели в Чернигове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Удар попал на видео. В городе раздались мощные взрывы, после чего начался пожар. Также известно о перебоях с интернетом и связью в Чернигове. Кроме того, удары наносились по Сновску и Новгороду-Северскому.

Ранее сообщалось, что российские войска в ночь на 22 октября нанесли массированный удар по объектам украинской инфраструктуры с помощью дронов-камикадзе «Герань-2» и гиперзвуковых ракет «Кинжал». Сообщалось и о взрывах в Киеве: по предварительной информации, поражение нанесено ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а также аэродрому Васильков.