Стало известно о массированном ударе по украинской энергетике

ВС РФ нанесли массированный удар по энергетике Украины «Геранями» и «Кинжалами»

Российские войска в ночь на 22 октября нанесли массированный удар по объектам украинской инфраструктуры с помощью дронов-камикадзе «Герань-2» и гиперзвуковых ракет «Кинжал», сообщает Telegram-канал Shot.

По данным журналистов, повреждены подстанции в Измаиле, в городе наблюдаются проблемы с электроснабжением. Кроме того, сообщается о повреждениях портовой инфраструктуры.

Также известно о взрывах в Днепропетровске и Днепродзержинске, где под удар могла попасть местная ТЭЦ. Сообщалось и о взрывах в Киеве: по предварительной информации, поражение нанесено ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а также аэродрому Васильков. Удару также подверглась Днепрогэс.

Ранее военблогер Юрий Подоляка сообщил, что основными целями массированных ракетных ударов по Украине стали гидроэлектростанции и тепловые электростанции.