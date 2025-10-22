Бывший СССР
10:56, 22 октября 2025Бывший СССР

Стало известно о массированном ударе по украинской энергетике

ВС РФ нанесли массированный удар по энергетике Украины «Геранями» и «Кинжалами»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Российские войска в ночь на 22 октября нанесли массированный удар по объектам украинской инфраструктуры с помощью дронов-камикадзе «Герань-2» и гиперзвуковых ракет «Кинжал», сообщает Telegram-канал Shot.

По данным журналистов, повреждены подстанции в Измаиле, в городе наблюдаются проблемы с электроснабжением. Кроме того, сообщается о повреждениях портовой инфраструктуры.

Также известно о взрывах в Днепропетровске и Днепродзержинске, где под удар могла попасть местная ТЭЦ. Сообщалось и о взрывах в Киеве: по предварительной информации, поражение нанесено ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а также аэродрому Васильков. Удару также подверглась Днепрогэс.

Ранее военблогер Юрий Подоляка сообщил, что основными целями массированных ракетных ударов по Украине стали гидроэлектростанции и тепловые электростанции.

