Стали известны цели массированных ракетных ударов по Украине

Подоляка: Основными целями ракетных ударов по Украине стали ГЭС и ТЭЦ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Основными целями массированных ракетных ударов по Украине стали гидроэлектростанции и тепловые электростанции. Об этом рассказал военблогер Юрий Подоляка в Telegram-канале.

«Пока известно о прилетах в Кременчугскую ГЭС, Каневскую ГЭС, Среднеднепровскую ГЭС, Днепрогэс. И киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6», — сказано в публикации.

По словам Подоляки, армия России также атаковала аэродромы базирования Воздушных сил Украины. Telegram-канал WarGonzo сообщает, что удары были нанесены при помощи оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» и гиперзвуковых ракет «Кинжал».

В ночь на 22 октября столица Украины подверглась новой ракетной атаке, в результате произошел пожар на ТЭЦ-5. Также появились сведения об ударе по ТЭЦ-6.

