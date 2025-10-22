Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:07, 22 октября 2025Бывший СССР

На ТЭЦ в Киеве произошел пожар

В Киеве после удара произошел пожар на ТЭЦ-5
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

В Киеве после удара произошел пожар на ТЭЦ-5, столица Украины подверглась новой ракетной атаке. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Отмечается, что в Киеве зафиксирован уже третий залп ракет. Также появились сведения об ударе по ТЭЦ-6.

Ранее сообщалось о пожарах в в Голосеевском районе Киева и в районе Соцгорода. На тот момент информации о том, какие объекты поражены, не было.

До того российские военные ударили по заводу, производящему для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракеты «Нептун». Предприятие располагается в Днепропетровской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп прокомментировал возможную встречу с Путиным

    Аэропорт Вильнюса приостановил работу из-за метеозондов

    Трамп прокомментировал телефонный разговор с Моди

    На ТЭЦ в Киеве произошел пожар

    Россиянин обманул пенсионерку с жильем и похитил у нее миллионы рублей

    Обнаружено природное оружие против болезней печени

    Помощницу учителя приговорили к 10 годам тюрьмы за секс с ребенком

    Женщин предупредили об опасности одной сексуальной практики

    Бывшая жена Диброва переехала в новый дом после развода

    На Западе рассказали об эффекте от телефонного разговора Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости