В Киеве произошел пожар

В Киеве после прилета произошел пожар

В Киеве в районе Соцгорода после прилета произошел пожар. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Предварительно, под удар попал энергетический объект. Другие подробности в данный момент неизвестны.

Параллельно с этим мэр Киева Виталий Кличко сообщил о другом пожаре, произошедшем в Голосеевском районе, не уточнив деталей.

Ранее российские военные ударили по заводу, производящему для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракеты «Нептун». Предприятие располагается в Днепропетровской области.