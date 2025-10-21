ВС России ударили по производящему детали для украинских ракет «Нептун» заводу

Рогов: ВС РФ ударили по заводу, производящему детали ракет для ВСУ

Российские военные ударили по заводу, производящему для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракеты «Нептун». Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

По его словам, предприятие располагается в Днепропетровской области. Речь идет о производственной площадке Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова в Павлограде. В результате были уничтожены три корпуса.

«Нанесен комбинированный удар по производственной площадке Южного машиностроительного завода имени А. М. Макарова в Павлограде. В частности, речь идет о Павлоградском механическом заводе, входящем в структуру "Южмаша". На нем производились комплектующие для ракет "Нептун" и "Гром-2"», — рассказал Рогов.

21 октября об ударе российских войск по Павлограду заявлял координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. Сообщалось об уничтожении подземных цехов по производству ракет ВСУ.

Ранее на Украине заявили, что Россия выходит на серийное производство авиационных бомб с новыми универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Соответствующее заявление сделал замглавы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Вадим Скибицкий.