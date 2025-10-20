Наука и техника
Украинская разведка сообщила о новых российских бомбах

ГУР Украины: РФ выходит на серийное производство бомб с дальностью до 200 км
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Россия выходит на серийное производство авиационных бомб с новыми универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), заявил замглавы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает издание РБК-Украина.

По его словам, в течение сентября-октября РФ разрабатывала и сейчас вышла на последовательное боевое опытное использование управляемых бомб. Их отличает то, что они способны преодолевать расстояние до 200 километров, в ходе последнего запуска снаряд пролетел 193 километра. Также отмечается их устойчивость к помехам украинских систем противовоздушной обороны (ПВО).

Скибицкий уточнил, что эти бомбы получили название «Гром-1» и «Гром-2». Они уже применялись по целям в Днепропетровске.

Telegram-канал «Два майора» подтвердил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в скором времени столкнутся с «множеством неприятных для них новинок». Одна из них была применена по цели в Полтаве.

Ранее 20 октября появилось видео уничтожения российскими войсками автомобильного моста в Днепропетровской области при помощи четырех полутонных фугасных авиабомб (ФАБ-500). Удар был нанесен в зоне действия группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) России. Другие подробности удара не приводятся.

    Все новости