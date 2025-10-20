Бывший СССР
14:10, 20 октября 2025

Уничтожение моста в Днепропетровской области ударом четырех ФАБ попало на видео

В России показали уничтожение моста в Днепропетровской области ударами ФАБ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Российские войска уничтожили автомобильный мост в Днепропетровской области ударом четырех полутонных фугасных авиабомб (ФАБ-500). Кадры удара показал Telegram-канал «Изнанка».

Отмечается, что удар был нанесен в зоне действия группировки войск «Восток» Вооруженных сил (ВС) России. Другие подробности удара не приводятся.

На опубликованных кадрах видно, как несколько бомб падает на мост, после чего происходит несколько сильных взрывов.

Ранее стало известно, что российская ФАБ с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) пролетела 130 километров перед ударом по Лозовой в Харьковской области. Город является важным логистическим узлом, через который снабжаются украинские войска на харьковском и донецком направлениях.

    Все новости