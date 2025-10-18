Российская ФАБ пролетела 130 километров

Российская ФАБ пролетела 130 км и впервые ударила по Лозовой

Российская фугасная авиационная бомба (ФАБ), оснащенная универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) пролетела 130 километров и впервые ударила по Лозовой в Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Отмечается, что Лозовая является важным железнодорожным узлом, через который поступает снабжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком и харьковском направлениях.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили путь к отступлению ВСУ под Купянском. Ударом трехтонной авиабомбы ФАБ-3000 им удалось разрушить переправу через реку Оскол.