Российские войска уничтожили подземные цеха по производству ракет ВСУ

Подпольщик Лебедев: ВС РФ уничтожили цеха по производству ракет ВСУ в Павлограде

Российские войска в ходе ночной атаки уничтожили цеха по производству и сборке ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Павлограде Днепропетровской области. Об этом в беседе с РИА Новости сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Павлоград и Павлоградский район. (…) Уничтожение производственных площадей, в том числе подземных цехов, где производятся ракеты», — заявил подпольщик.

Отмечается, что российские войска также ударили по коммуникационным узлам и складам топлива в регионе.

Ранее в областном центре на севере Украины — Чернигове — пропало электричество и водоснабжение. Коммунальные службы призвали жителей города запасаться водой.