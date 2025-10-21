Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:39, 21 октября 2025Бывший СССР

Российские войска уничтожили подземные цеха по производству ракет ВСУ

Подпольщик Лебедев: ВС РФ уничтожили цеха по производству ракет ВСУ в Павлограде
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские войска в ходе ночной атаки уничтожили цеха по производству и сборке ракет Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Павлограде Днепропетровской области. Об этом в беседе с РИА Новости сообщает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Павлоград и Павлоградский район. (…) Уничтожение производственных площадей, в том числе подземных цехов, где производятся ракеты», — заявил подпольщик.

Отмечается, что российские войска также ударили по коммуникационным узлам и складам топлива в регионе.

Ранее в областном центре на севере Украины — Черниговепропало электричество и водоснабжение. Коммунальные службы призвали жителей города запасаться водой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вышел покурить, и его зарезали». Снявшего «Закрытую школу» кинематографиста убили в подъезде его дома. Что об этом известно?

    Суд отказался рассматривать иски к Пугачевой

    Стоимость золота и серебра обвалилась

    Российские IT-компании попросили спасения от налогов

    В Госдуму внесли разработанный 419 авторами законопроект

    Рада не поддержала присвоение застреленной Фарион звания героя Украины

    Пожизненно осужденный бывший российский сенатор высказался по новому делу

    Звезду реалити-шоу приговорили к тюрьме за аферу на миллионы долларов

    Украина потеряла в зоне СВО американского «Зеленого дракона»

    Раскрыт ущерб в сотни миллиардов рублей от киберпреступлений в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости