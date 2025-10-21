В областном центре Украины пропала вода

В Чернигове отсутствуют вода и электричество

В областном центре на севере Украины — Чернигове отсутствует вода и электричество. Об этом компания «Черниговводоканал» сообщила в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Жителей города призвали запасаться водой. «Объекты КП «Черниговводоканал» обесточены, как и весь город. (...) Работники водоканала приступили к запуску объектов предприятия от альтернативных источников питания», — пишут представители компании.

Ранее в Чернигове захотели переименовать городской сквер в честь президента США Дональда Трампа. Институт национальной памяти Украины раскритиковал это решение.