Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:41, 21 октября 2025Бывший СССР

В областном центре Украины пропала вода

В Чернигове отсутствуют вода и электричество
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

В областном центре на севере УкраиныЧернигове отсутствует вода и электричество. Об этом компания «Черниговводоканал» сообщила в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Жителей города призвали запасаться водой. «Объекты КП «Черниговводоканал» обесточены, как и весь город. (...) Работники водоканала приступили к запуску объектов предприятия от альтернативных источников питания», — пишут представители компании.

Ранее в Чернигове захотели переименовать городской сквер в честь президента США Дональда Трампа. Институт национальной памяти Украины раскритиковал это решение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина нанесла массированный удар по Ростовской области. Есть раненые, повреждены жилые дома, магазины и медцентр

    Сексолог прокомментировала слова Дорна о появлении перед дочерью без трусов

    Бесследно пропавшего в горах России мужчину перестали искать

    В России оценили последствия скандального закона о локализации такси

    В России начали применять тяжелый дрон «Воган»

    Учитель с туберкулезом преподавал в российской школе

    В МИД России прокомментировали перенос встречи Лаврова и Рубио

    Российский фондовый рынок упал после сообщения CNN

    Московский зоопарк перешел на зимний режим работы

    Канада пообещала арестовать Нетаньяху

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости