Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:50, 17 октября 2025Бывший СССР

На Украине оценили переименование сквера в честь Трампа словами «очень плохо»

На Украине раскритиковали переименование сквера в честь Трампа
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Институт национальной памяти Украины раскритиковал переименование сквера в Чернигове в честь президента США Дональда Трампа. Слова представителя ведомства Сергея Бутко передает издание «Страна.ua».

«На мой взгляд, это очень плохо. Потому что у нас в обществе большое количество претензий», — заявил Бутко.

По его словам, депутаты, инициировавшие переименование, были информированы о запрете переименования, поскольку по украинским законам называть что-либо в честь физического лица можно только после его смерти.

Глава фракции «Евросолидарность» Марина Семененко, инициировавшая переименование, как отмечает издание, заявила, что сквер именно согласно закону и был назван в честь «Трампа», а не «Дональда Трампа».

Ранее в пояснительной записке к переименованию значилось, что название «сквер Трампа» будет знаком благодарности, надежды и открытости города-героя Чернигова к миру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вопрос передачи Украине ракет Tomahawk поставили на паузу

    Походка Беллы Хадид на показе Victoria's Secret встревожила фанатов

    Стало известно о шаге Белоруссии в сторону ЕС

    Россиянин сообщил о минировании объекта Минобороны

    Генконсульство России подтвердило кончину туристки на курорте Турции

    «Благотворительность — это неотъемлемая часть того, кто мы есть» Ольга Костякова — о лотерее «12 Добрых дел»

    Реклама

    Москвичам предрекли всплеск тепла

    Ключевую особенность Су-57 показали на фото

    В нескольких городах Харьковской области раздались взрывы

    Раскрыта неприятная правда о кока-коле без сахара

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости