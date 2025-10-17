На Украине оценили переименование сквера в честь Трампа словами «очень плохо»

На Украине раскритиковали переименование сквера в честь Трампа

Институт национальной памяти Украины раскритиковал переименование сквера в Чернигове в честь президента США Дональда Трампа. Слова представителя ведомства Сергея Бутко передает издание «Страна.ua».

«На мой взгляд, это очень плохо. Потому что у нас в обществе большое количество претензий», — заявил Бутко.

По его словам, депутаты, инициировавшие переименование, были информированы о запрете переименования, поскольку по украинским законам называть что-либо в честь физического лица можно только после его смерти.

Глава фракции «Евросолидарность» Марина Семененко, инициировавшая переименование, как отмечает издание, заявила, что сквер именно согласно закону и был назван в честь «Трампа», а не «Дональда Трампа».

Ранее в пояснительной записке к переименованию значилось, что название «сквер Трампа» будет знаком благодарности, надежды и открытости города-героя Чернигова к миру.