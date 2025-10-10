Наука и техника
10:47, 10 октября 2025

ВСУ атаковали дроны с онлайн-управлением

«Военная хроника»: В Черниговской области заметили «Герани» с онлайн-управлением
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российские войска нанесли удар по украинским целям с помощью дронов с онлайн-управлением. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

Авторы канала утверждают, что Российская армия использовала для атаки по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотники, управляемые онлайн. В канале опубликовали фотографию предположительно беспилотного летательного аппарата типа «Герань».

«В хвосте корпуса дрона видна антенна, а в носовой части — камера высокого разрешения», — говорится в сообщении. В материале уточняется, что беспилотник удалось сфотографировать в Черниговской области.

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска нанесли удар по танковому полигону ВСУ под Черниговом. Также была поражена машинно-технологическая станция, где производился ремонт военной техники.

10 октября военкоры сообщили, что вооруженные силы России нанесли новый удар по Киеву, а также атаковали Кременчугскую ГЭС и Криворожскую ТЭС.

