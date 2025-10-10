Военкоры сообщили о новых ударах по Киеву

«РВ»: ВС России нанесли удар по Киеву и Кременчугу

Вооруженные силы (ВС) России нанесли новый удар по Киеву, а также атаковали Кременчугскую ГЭС и Криворожскую ТЭС. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

По их данным, по Киеву снова нанесли ракетный удар, в столице Украины звучат взрывы. Также в Запорожье повреждена газовая инфраструктура.

Ранее сообщалось, что беспилотники типа «Герань» долетел до теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-6), расположенной в столице Украины. Момент погружения Киева во тьму попало на видео.

До этого стало известно, что в небе над Украиной заметили около сотни российских БПЛА.