Момент погрузившего Киев во тьму удара ракеты попал на видео

RusVesna: Момент погрузившего Киев во тьму удара ракеты попал на видео

Момент удара ракеты, погрузивший Киев во тьму, попал на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

На кадрах слышен звук взрыва, после которого город почти полностью остался без света.

Ранее сообщалось, что беспилотники типа «Герань» долетел до теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-6), расположенной в столице Украины. До этого стало известно, что в небе над Украиной заметили около сотни российских БПЛА.

9 октября Вооруженные силы России нанесли мощный удар «Геранями» по порту Ильичевск в Одессе в момент приема западного оружия.