Удар по порту Одессы пришелся в момент приема вооружений от НАТО

Вооруженные силы России нанесли мощный удар «Геранями» по порту Ильичевск в Одессе в момент приема западного оружия. Такие подробности приводит Shot.

По данным издания, основной ночной удар пришелся на морской порт — его ВСУ использовали для приема вооружения из-за рубежа и запуска безэкипажных катеров. Интенсивность удара была такой силы, что за семь минут в порт прилетело 14 российских БПЛА. Под удар попал и энергетический объект, пишет Shot.

Telegram-канал «Два майора» также уточнял, что дроны «Герань» били по контейнерному терминалу в порту города Ильичевск в Одесской области. После прилетов произошли вторичные детонации и пожар. Telegram-канал предполагает, что сдетонировали военная техника и оружие.

Более 21 удара нанесли «Герани» минувшей ночью в Одессе и области, были слышны стрельба и десятки взрывов, сообщали местные паблики.