05:37, 9 октября 2025

Названа цель ночных ударов «Гераней» в Одесской области

Целью ночных ударов «Гераней» стал порт Ильичевск в Одесской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Press Service of the Operational Command South of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Дроны «Герань» били по контейнерному терминалу в порту города Ильичевск в Одесской области. Цель ночных ударов раскрыл Telegram-канал «Два майора».

Как утверждается в публикации, после прилетов произошли вторичные детонации и пожар. Telegram-канал предполагает, что сдетонировала военная техника и оружие.

Ранее сообщалось, что более 21 удара нанесли «Герани» в начале ночи в Одессе и области, слышна стрельба и десятки взрывов. Кроме порта в Ильичевске загорелся судоремонтный завод.

До этого стало известно о налете «Гераней» на Харьков, прозвучало минимум 20 взрывов. БПЛА атаковали склады горюче-смазочных материалов и электроподстанцию «Лосево».

