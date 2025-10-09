Названа цель ночных ударов «Гераней» в Одесской области

Целью ночных ударов «Гераней» стал порт Ильичевск в Одесской области

Дроны «Герань» били по контейнерному терминалу в порту города Ильичевск в Одесской области. Цель ночных ударов раскрыл Telegram-канал «Два майора».

Как утверждается в публикации, после прилетов произошли вторичные детонации и пожар. Telegram-канал предполагает, что сдетонировала военная техника и оружие.

Ранее сообщалось, что более 21 удара нанесли «Герани» в начале ночи в Одессе и области, слышна стрельба и десятки взрывов. Кроме порта в Ильичевске загорелся судоремонтный завод.

До этого стало известно о налете «Гераней» на Харьков, прозвучало минимум 20 взрывов. БПЛА атаковали склады горюче-смазочных материалов и электроподстанцию «Лосево».

