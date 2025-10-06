Названы цели ударов «Гераней» по Харькову

Дроны «Герань-2» атаковали склады с ГСМ и электроподстанцию «Лосево» в Харькове

Shot / Telegram

В Харькове прозвучало минимум 20 взрывов на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на город. Telegram-канал Shot раскрыл пораженные беспилотниками цели.

«Дроны "Герань-2" нанесли удар по энергетической и материально-технической инфраструктуре. БПЛА атаковали склады с ГСМ (горюче-смазочных материалов — прим. «Ленты.ру») и электроподстанцию "Лосево" в Харькове», — указано в сообщении.

Отмечается, что в Харькове фиксируются перебои с электричеством. На кадрах видно, что на месте прилетов поднимается дым из-за серьезного пожара.

В ночь на 6 октября российские беспилотники типа «Герань» атаковали нефтебазу в Калиновке под Киевом. Под удар также попал Харьков, в городе прогремело более 15 мощных взрывов, после чего вспыхнул сильный пожар.