Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:32, 6 октября 2025Бывший СССР

Названы цели ударов «Гераней» по Харькову

Дроны «Герань-2» атаковали склады с ГСМ и электроподстанцию «Лосево» в Харькове
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Shot / Telegram

В Харькове прозвучало минимум 20 взрывов на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на город. Telegram-канал Shot раскрыл пораженные беспилотниками цели.

«Дроны "Герань-2" нанесли удар по энергетической и материально-технической инфраструктуре. БПЛА атаковали склады с ГСМ (горюче-смазочных материалов — прим. «Ленты.ру») и электроподстанцию "Лосево" в Харькове», — указано в сообщении.

Отмечается, что в Харькове фиксируются перебои с электричеством. На кадрах видно, что на месте прилетов поднимается дым из-за серьезного пожара.

В ночь на 6 октября российские беспилотники типа «Герань» атаковали нефтебазу в Калиновке под Киевом. Под удар также попал Харьков, в городе прогремело более 15 мощных взрывов, после чего вспыхнул сильный пожар.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дроны атаковали Тюмень впервые с начала СВО. Город находится в 2000 километрах от границы с Украиной

    Диетолог предупредила о влиянии температуры еды на кишечник

    В США рассказали об опасных последствиях возможных поставок Tomahawk Украине

    Путин утвердил список сведений о ценных бумагах при проверках

    Россиянам назвали способы уберечься от мошенников при покупке квартиры

    Названы цели ударов «Гераней» по Харькову

    Дачников научили готовить участок к зиме после сбора урожая

    Средства ПВО отразили атаку БПЛА на российские регионы

    На Западе предрекли отставку Макрона

    Взрыв в Харькове сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости