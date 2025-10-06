Бывший СССР
Российские «Герани» атаковали нефтебазу под Киевом

«РВ»: Российские «Герани» атаковали нефтебазу в Калиновке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vladyslav Sodel / Reuter

Российские беспилотники типа «Герань» атаковали нефтебазу в Калиновке под Киевом. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Отмечается, что под украинской столицей зафиксированы взрывы и пожар.

Ранее в ночь на 6 октября в Харькове прогремело более 15 мощных взрывов. После серии взрывов в городе вспыхнул сильный пожар. Сообщалось, что возгорание произошло на территории Харьковского канатного завода. Предварительно, дроны «Герань-2» нанесли удары по энергообъектам, в частности, атакована подстанция «Бавария».

До этого газета The Washington Post сообщила, что американские комплексы противоракетной обороны (ПРО) Patriot не могут отразить российские ракетные удары по территории Украины.

