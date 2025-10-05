Мир
В США заявили о неспособности комплексов Patriot отражать российские удары

WP: Комплексы ПРО Patriot не могут отразить российские ракетные удары по Украине
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Американские комплексы противоракетной обороны (ПРО) Patriot не могут отразить российские ракетные удары по территории Украины. Об этом говорится в материале издания The Washington Post.

В статье уточняется, что только комплексы ПРО из США способны перехватывать российские баллистические ракеты, атакующие объекты на территории Украины. «По словам экспертов, даже эти системы не смогли перехватить некоторые недавние атаки, в том числе на Киев», — заявило WP.

По данным газеты, Россия совершенствует свои ракетные комплексы, чтобы их не могли остановить американские Patriot.

Ранее издание The War Zone (TWZ) назвало большую проблему для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Таковой оно сочло новые российские ударные дроны-камикадзе «Герань-3» с реактивными двигателями.

