В США заявили о неспособности комплексов Patriot отражать российские удары

WP: Комплексы ПРО Patriot не могут отразить российские ракетные удары по Украине

Американские комплексы противоракетной обороны (ПРО) Patriot не могут отразить российские ракетные удары по территории Украины. Об этом говорится в материале издания The Washington Post.

В статье уточняется, что только комплексы ПРО из США способны перехватывать российские баллистические ракеты, атакующие объекты на территории Украины. «По словам экспертов, даже эти системы не смогли перехватить некоторые недавние атаки, в том числе на Киев», — заявило WP.

По данным газеты, Россия совершенствует свои ракетные комплексы, чтобы их не могли остановить американские Patriot.

