В Харькове вспыхнул сильный пожар

В Харькове после взрывов начался сильный пожар

В Харькове после серии взрывов вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, возгорание произошло на территории Харьковского канатного завода. На опубликованных кадрах запечатлен поднимающийся в небо столб черного дыма.

Как отмечает канал, всего в Харькове прогремело более 15 мощных взрывов, в разных частях города были видны вспышки. Предварительно, дроны «Герань-2» нанесли удары по энергообъектам, в частности, атакована подстанция «Бавария».

Ранее стало известно о перебоях со светом в Харькове. «Военкоры Русской Весны» сообщили, что по городу был нанесен массированный удар в ответ на обстрел украинскими войсками Белгорода.