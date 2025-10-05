На обстрел ВСУ Белгорода ответили массированным ударом

RusVesna: В Харькове прогремело 15 взрывов после ударов ВСУ по Белгороду

После обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгорода в Харькове прогремело 15 взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«Час назад враг из Харькова ударил по Белгороду, теперь получается массированный ответный удар», — пишут военкоры. Как уточняется в публикации, сильные взрывы зафиксированы в Новобаварском районе города и в пригороде.

Как утверждает Telegram-канал, ВСУ использовали для ударов по Белгороду американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ в городе пропал свет. В связи с этим некоторые больницы перешли на резервные источники питания.