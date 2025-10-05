Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:19, 5 октября 2025Бывший СССР

На обстрел ВСУ Белгорода ответили массированным ударом

RusVesna: В Харькове прогремело 15 взрывов после ударов ВСУ по Белгороду
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

После обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгорода в Харькове прогремело 15 взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

«Час назад враг из Харькова ударил по Белгороду, теперь получается массированный ответный удар», — пишут военкоры. Как уточняется в публикации, сильные взрывы зафиксированы в Новобаварском районе города и в пригороде.

Как утверждает Telegram-канал, ВСУ использовали для ударов по Белгороду американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела со стороны ВСУ в городе пропал свет. В связи с этим некоторые больницы перешли на резервные источники питания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности об ударе ВСУ по Белгороду

    Российская гимнастка-чемпионка рассказала об опустошении после матча «Спартака» с ЦСКА

    На обстрел ВСУ Белгорода ответили массированным ударом

    Украинский пленный заявил о разочаровании в ВСУ

    На Украине заявили о попытке Киева монополизировать поставки БПЛА армии

    Захарова высмеяла обвинения Мерца по поводу беспилотников

    В США обратили внимание на поведение Путина

    Белгородские больницы перешли на резервные источники питания из-за обстрела ВСУ

    Жители Земли смогут увидеть суперлуние в октябре

    Наемники ВСУ из Колумбии попросили президента спасти их

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости