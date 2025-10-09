Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:03, 9 октября 2025Бывший СССР

Стало известно о десятках взрывов и пожарах в Одессе и области после ударов «Гераней»

RusVesna: В Одессе и области сообщают о взрывах и пожарах после ударов «Гераней»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Более 21 удара нанесли «Герани» в начале ночи в Одессе и области, слышна стрельба и десятки взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna) со ссылкой на местные паблики, которые публикуют кадры с последствиями атак.

Отдельно отмечается, что был поражен порт в городе Ильичевск, он загорелся. Также пылает судоремонтный завод.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России атаковали дронами «Герань» энергообъекты в Нежине Черниговской области. После удара более 4,5 тысячи абонентов остались без света. Также российские войска атаковали железную дорогу, из-за чего движение поездов в Нежин прекратилось. Помимо этого, они нанесли удар по складам транспортной компании «Укрзализныця», что вызвало пожар.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Великий день». Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу плана по урегулированию конфликта

    Боец рассказал об использовании ВСУ дронов с самодельными боеприпасами

    В США прокомментировали слова замглавы МИД России о передаче Tomahawk Украине

    Трамп странно ответил на вопрос об Украине

    С Собчак взыскали долги по коммунальным платежам

    Стало известно о десятках взрывов и пожарах в Одессе и области после ударов «Гераней»

    Волки-людоеды за считанные дни загрызли шесть человек. От них нет спасения даже днем, а сопротивление делает зверей еще злее

    Опровергнут популярный миф о сексе в счастливых парах

    Трамп назвал дату освобождения заложников ХАМАС

    Раскрыта причина «излишнего» внимания Макрона к конфликту на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости