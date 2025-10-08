Российские войска атаковали энергообъекты и нефтебазу под Черниговом

ВС России атаковали «Геранями» энергообъекты и нефтебазу под Черниговом

Вооруженные силы (ВС) России атаковали дронами «Герань» энергообъекты в Нежине Черниговской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

После удара более 4,5 тысяч абонентов остались без света. Также российские войска атаковали железную дорогу, из-за чего движение поездов в Нежин прекратилось. Помимо этого, они нанесли удар по складам транспортной компании «Укрзализныця», что вызвало пожар.

Также сообщается, что в Прилуках Черниговской области горит нефтебаза.

Ранее в небе над Киевом заметили российскую «Герань». Куда полетел дрон, неизвестно.