09:29, 8 октября 2025Бывший СССР

Российские войска атаковали энергообъекты и нефтебазу под Черниговом

Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России атаковали дронами «Герань» энергообъекты в Нежине Черниговской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

После удара более 4,5 тысяч абонентов остались без света. Также российские войска атаковали железную дорогу, из-за чего движение поездов в Нежин прекратилось. Помимо этого, они нанесли удар по складам транспортной компании «Укрзализныця», что вызвало пожар.

Также сообщается, что в Прилуках Черниговской области горит нефтебаза.

Ранее в небе над Киевом заметили российскую «Герань». Куда полетел дрон, неизвестно.

