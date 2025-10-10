Бывший СССР
10:01, 10 октября 2025

В России раскрыли цели удара по северу Украины

Лебедев: Российские войска ударили по танковому полигону ВСУ под Черниговом
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Российские войска нанесли удар по танковому полигону Вооруженных сил Украины под Черниговом. Цель атаки раскрыл координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

По его словам, удар был нанесен 9 октября в 20:15 юго-западнее Чернигова, в направлении поселка городского типа Гончаровский. Он подчеркнул, что там расположен танковый полигон 1-й танковой бригады украинских войск.

Кроме того, в Черниговской области была поражена машинно-технологическая станция, где производился ремонт военной техники. Она располагалась в Носовке Нежинского района. Удары по ней были нанесены около полуночи.

Ранее стало известно, что российские военные поразили до 10 ключевых объектов украинской энергоинфраструктуры в результате массированного обстрела. В частности, комбинированный удар баллистическими ракетами и дронами оставил без света большую часть Киева.

