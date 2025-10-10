Раскрыты цели ночных ударов по Киеву

WarGonzo: 10 ключевых ГЭС и ТЭС Украины выведены из строя ударами ВС РФ

Киев оказался обесточен в результате массированных ударов ВС России по энергосистеме Украины 10 октября. В результате были выведены из строя до 10 ключевых объектов энергоинфраструктуры — ГЭС и ТЭС, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Отмечается, что атака привела к критическим последствиям для республики. Комбинированный удар баллистическими ракетами и дронами оставил большую часть украинской сталицы без электроэнергии, метро частично ограничило работу и увеличило интервал движения поездов. Также в городе наблюдаются перебои с подачей воды.

«Точно подтверждены поражения Запорожской, Кременчугской и Среднеднепровской ГЭС, по последней нанесены дополнительные удары ракетами "Кинжал". Также повреждены Приднепровская ТЭС, киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, Криворожская ТЭС. Предварительно сообщается о поражении Каневской ГЭС в Черкасской области», — говорится в публикации.

Обстрелы на территории республики продолжаются. По мнению ресурса WarGonzo, это грозит полномасштабным блэкацутом по всей Украине. «Энергосистема страны, подвергшаяся беспрецедентному удару, балансирует на грани коллапса», — указано в сообщении.

В ночь на 10 октября ВС РФ выпустили по Украине около 30 баллистических ракет «Искандер». Также в результате прилета по теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-6) в Киеве левый берег столицы практически полностью остался без света.