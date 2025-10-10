Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:55, 10 октября 2025Бывший СССР

Появились подробности ночного удара по Украине

«РВ»: ВС России выпустили по Украине около 30 ракет «Искандер»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 10 октября выпустили по Украине около 30 баллистических ракет «Искандер». Подробности удара появились у Telegram-канала «Военкоры русской весны» («РВ»).

Отмечается, что удар нанесли при помощи истребителей МиГ-31. Баллистическими ракетами были атакованы цели в Криворожскому району, Каменску, Кременчугу и Днепропетровску. Также два «прилета» зафиксированы в Запороджье.

«Перед этим сообщалось, что угроза баллистики с шести направлений: Курск, Воронеж, Таганрог, Крым, Брянск и Краснодарский край», —подчеркнули военкоры.

Ранее сообщалось, что беспилотники типа «Герань» долетел до теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-6), расположенной в столице Украины. В результате левый берег Киева практически полностью остался без света.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Стоит выкинуть». Трамп предложил исключить Испанию из НАТО. Какая претензия у президента США к европейской стране?

    В Бундестаге рассказали о главной помехе в борьбе с дронами в Германии

    Первый удар гибрида ракеты и бомбы по Днепру сняли на видео

    Земфира сохранила права на сотни своих песен в России

    Марочко рассказал об отводе командования ВСУ из Северска

    Ушедший из России технологический гигант зарегистрировал в стране товарный знак

    Любовники занялись сексом в туалете для инвалидов на глазах у свидетелей

    46-летняя Кейт Хадсон опубликовала откровенное фото перед выходом в свет

    Парам подсказали необычный способ заниматься сексом

    В российском городе задержали сбившего людей на остановке водителя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости