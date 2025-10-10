Бывший СССР
05:42, 10 октября 2025Бывший СССР

Левый берег Киева остался без света

SHOT: Левый берег Киева остался без света
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Левый берег Киева практически полностью остался без света после удара беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Герань». Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Отмечается, что перебои с подачей электроэнергии наблюдаются и на правом берегу украинской столицы. Предварительно, блэкаут произошел после удара по ТЭЦ-6, которая является одной из самых мощных в Киеве. Глава города Виталий Кличко назвал ситуацию «сложной».

Ранее сообщалось, что беспилотники типа «Герань» долетел до теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-6), расположенной в столице Украины. Позже появилась информация, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам Вооруженных сил Украины в Днепропетровске.

    Все новости