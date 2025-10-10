Бывший СССР
Военкоры сообщили о массированной атаке объектов ВСУ в Днепропетровске

«РВ»: ВС России атаковали объекты ВСУ в Днепропетровске
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровске. Об атаке сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«После серии ударов начались перебои со светом в Днепропетровске и Кривом Роге», — говорится в публикации.

На опубликованных видео слышны звуки пролета беспилотников и взрывы.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в украинской столице возможны перебои со светом и водоснабжением.

    В российском регионе разбился истребитель МиГ-31. Что известно о происшествии?

    Возможности Трампа отомстить Норвегии за неприсуждение Нобелевской премии оценили

    Семь афтершоков зафиксировали у берегов Камчатки

    В МИД России заявили о превращении Молдавии в базу снабжения Киева

    Бойфренд решил устроить романтичный сюрприз девушке и едва не получил сковородкой

    Дуров отправил тревожное сообщение в день своего рождения

    Заблокированным блогерам разрешат вернуться на YouTube

    В США назвали самую опасную угрозу России для НАТО

    Выживший мужчина рассказал о нападении волка-людоеда

    Сексолог призвала заниматься любовью перед свиданием

