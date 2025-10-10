Военкоры сообщили о массированной атаке объектов ВСУ в Днепропетровске

«РВ»: ВС России атаковали объекты ВСУ в Днепропетровске

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Днепропетровске. Об атаке сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

«После серии ударов начались перебои со светом в Днепропетровске и Кривом Роге», — говорится в публикации.

На опубликованных видео слышны звуки пролета беспилотников и взрывы.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в украинской столице возможны перебои со светом и водоснабжением.