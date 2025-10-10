Бывший СССР
Кличко заявил о возможных перебоях с электричеством в Киеве

Кличко: В Киеве возможны перебои со светом и водоснабжением
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

В Киеве из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) возможны перебои со светом и водоснабжением. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Из-за массированной атаки вражеских БПЛА в столице могут быть перебои со светом и водоснабжением. Все службы работают, отслеживают ситуацию, готовы к реагированию», —написал мэр Киева.

Ранее сообщалось, что БПЛА типа «Герань» долетел до теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-6), расположенной в столице Украины. Другие подробности на тот момент были неизвестны.

