Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:00, 8 ноября 2025Бывший СССР

В Киеве раздались взрывы

В Киеве произошли взрывы и перебои с электричеством
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве раздались взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «24 канал» в Telegram.

Отмечается, что над Киевской областью заметили ракеты «Кинжал». Также, по данным канала, по региону мог быть нанесен удар баллистическим оружием.

Украинский блогер Анатолий Шарий сообщил о перебоях с подачей электроэнергии в украинской столице. «Задействованы экстренные отключения», — написал он в Telegram.

Ранее стало известно о массированном ударе по территории Украины. Сообщалось, что при атаке были задействованы «Кинжалы», «Калибры», «Искандеры» и «Герани». Помимо Киева, взрывы прозвучали в Харькове, Кривом Роге и Днепропетровске.

Свежая Россия

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В НАТО допустили переброску около миллиона солдат к границе России

    В Британии военные попали в больницу после испытаний новых бронемашин

    В Киеве раздались взрывы

    В России предложили включить скрининг на ХОБЛ в диспансеризацию для женщин

    Посетительницы московского фитнес-клуба подрались из-за тренажера

    У бюджета Украины появился «спаситель»

    В НАТО неожиданно высказались о возможном поражении России

    Российская пенсионерка обманула мошенника почти на 2 миллиона рублей

    Мать Зеленского рассказала о его любимой мясорубке

    По Украине нанесен массированный удар

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости